Мевля: удачная игра «Ростова» — не сюрприз и совсем не случайность

Защитник «Зенита» Миха Мевля отметил, что не удивлён удачному выступлению своего бывшего клуба — «Ростова».
«Команда остаётся в верхней части таблицы. Это не сюрприз и совсем не случайность. На место ушедших пришли новые сильные исполнители, пришёл хороший тренер. В Ростове классная команда, так что ничего удивительного в результатах клуба нет.
Могу ли назвать победу над «Баварией» вершиной карьеры на данный момент? И да, и нет. Конечно, это великолепный результат, но в ту лигочемпионскую кампанию мы провели несколько хороших и важных игр. Где-то нам не удалось добиться победы, но многие моменты того сезона я запомню на всю жизнь», — цитирует Мевлю сайт клуба.
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