Феллайни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не поможет своей команде в матче группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА. Бельгиец из-за травмы, полученной в матче 6-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (1:0), не полетел в составе манкунианцев в Москву, пишет The Telegraph.
Сообщается, что Феллайни повредил лодыжку в столкновении с форвардом «Саутгемптона» Шейном Лонгом. Хавбек остался в Манчестере и будет проходить курс лечения.
Матч ЦСКА — «МЮ» состоится в Москве в среду, 27 сентября, начало — в 21:45 мск.
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