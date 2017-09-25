Тайсон: считаю, что Фонсека изменил игру «Шахтёра» в лучшую сторону

Форвард «Шахтёра» Тайсон выразил мнение, что приход главного тренера Паулу Фонсеки на место Мирчи Луческу сделал команду сильнее.
«Конечно, изменения есть. К нам пришёл новый тренер, у него свои взгляды и методы. В игровом плане мы действительно изменились, причём, считаю, в лучшую сторону. До прихода Паулу Фонсеки мы несколько лет не выигрывали чемпионат Украины, а в первом же сезоне с ним завоевали все национальные трофеи.
Комфортно ли мне работать с Фонсекой? Разумеется. Он молодой тренер, который всё ещё учится. Но при этом он очень здорово нас тренирует. Мы изо всех сил стараемся помочь ему добиться своих целей, а он в свою очередь помогает нам. Ну и, конечно же, очень классно, что мы можем общаться с ним на одном языке", — цитирует Тайсона официальный сайт УЕФА.