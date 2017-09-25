Найнгголан: в этом сезоне Серия А стала интереснее

Полузащитник «Ромы» Раджа Найнгголан выразил мнение, что в этом сезоне Серия А стала интереснее.
«Много критики в адрес нашей команды? По-моему, пока рано о чём-то говорить. Мы должны продолжать делать то, что делаем, и пытаться выполнять то, о чём просит тренер. А там будет видно. В этом сезоне Серия А стала интереснее, так как «Интер» и «Милан» заметно усилились.
Почему ещё слишком рано делать выводы? Сейчас мы должны думать о себе и работать, в противном случае мы будем оказывать на себя лишнее давление. Очки будем считать в конце чемпионата", — сказал полузащитник в эфире Roma TV.
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