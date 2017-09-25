Степаненко: Фонсека читал все книги Гвардиолы, это один из его любимых тренеров

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (26 сентября).
«Не думаю, что в матче с „Манчестер Сити“ нам есть смысл сильно открываться и рисковать. Понятно, что хотим играть с мячом, будем пытаться контролировать его, но очень важно правильно сыграть в обороне, ведь футболисты такого уровня сразу используют любую расслабленность или потерю концентрации. Они быстрые, врываются в зоны, тем более „Манчестер Сити“ будет играть дома.
Фернандиньо — это очень сильный футболист, который играет box-to-box. В „Шахтёре“ было легко с ним играть, ведь это игрок с большим футбольным интеллектом, который знает, как нужно действовать на поле. Не зря основной футболист сборной Бразилии и „Манчестер Сити“. Слышал, он очень хотел, чтобы им попался „Шахтёр“, поэтому для него этот матч будет принципиальным. Когда играешь против своей бывшей команды, то стараешься выложиться на 150%.
В „Шахтёре“ у него были немного другие требования, он больше врывался в штрафную и больше играл на атаку, создавая большое количество моментов и забивая много голов. В „Манчестер Сити“ Фернандиньо больше действует на позиции опорного полузащитника. Смотрел на его игру и чему-то учился.
Знаю, что Паулу Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Это один из его любимых тренеров. Думаю, наш тренер очень доволен этой группой, ведь он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя», — сказал Степаненко в интервью программе «Профутбол».