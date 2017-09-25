100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Степаненко: Фонсека читал все книги Гвардиолы, это один из его любимых тренеров

25 сентября 2017, понедельник. 18:11 Футбол

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (26 сентября).

«Не думаю, что в матче с „Манчестер Сити“ нам есть смысл сильно открываться и рисковать. Понятно, что хотим играть с мячом, будем пытаться контролировать его, но очень важно правильно сыграть в обороне, ведь футболисты такого уровня сразу используют любую расслабленность или потерю концентрации. Они быстрые, врываются в зоны, тем более „Манчестер Сити“ будет играть дома.

Фернандиньо — это очень сильный футболист, который играет box-to-box. В „Шахтёре“ было легко с ним играть, ведь это игрок с большим футбольным интеллектом, который знает, как нужно действовать на поле. Не зря основной футболист сборной Бразилии и „Манчестер Сити“. Слышал, он очень хотел, чтобы им попался „Шахтёр“, поэтому для него этот матч будет принципиальным. Когда играешь против своей бывшей команды, то стараешься выложиться на 150%.

В „Шахтёре“ у него были немного другие требования, он больше врывался в штрафную и больше играл на атаку, создавая большое количество моментов и забивая много голов. В „Манчестер Сити“ Фернандиньо больше действует на позиции опорного полузащитника. Смотрел на его игру и чему-то учился.

Знаю, что Паулу Фонсека прочитал все книги Хосепа Гвардиолы. Это один из его любимых тренеров. Думаю, наш тренер очень доволен этой группой, ведь он очень любит Сарри и Гвардиолу. Он многому у них учится, и для Фонсеки эти матчи тоже принципиальные. Ученик хочет превзойти учителя», — сказал Степаненко в интервью программе «Профутбол».

Тайсон: считаю, что Фонсека изменил игру «Шахтёра» в лучшую сторону
Источник: Профутбол Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Шахтёр Донецк Маурицио Сарри Паулу Фонсека Тарас Степаненко Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
18:23 «Ахмат» — «Рубин»: стали известны стартовые составы
18:11 Степаненко: Фонсека читал все книги Гвардиолы, это один из его любимых тренеров
18:05 Найнгголан: в этом сезоне Серия А стала интереснее
18:03 Форвард «Кристал Пэлас» Бентеке из-за травмы пропустит минимум шесть недель
17:58 Педро Роша и Давыдов вернулись в общую группу «Спартака»
17:55 Тайсон: считаю, что Фонсека изменил игру «Шахтёра» в лучшую сторону
17:50 Феллайни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с ЦСКА
17:48 Мевля: удачная игра «Ростова» — не сюрприз и совсем не случайность
17:40 Гвардиола: надеюсь убедить игроков «Сити» серьёзно подойти к матчу с «Шахтёром»
17:37 Мевля: атмосфера на стадионе «Зенита» — это что-то невероятное!
17:35 В Новороссийске завершилась финальная серия турниров Детской футбольной лиги
17:32 Фанаты МЮ и «Ливерпуля» получат в Москве дождевики в рамках акции «Gentlefan»
17:25 Куртуа: «Арсенал» проиграл в Стоке, а «МЮ» сыграл вничью — в «Челси» рады победе
17:18 Оланаре: не боюсь противостояния с центральными защитниками «МЮ»
17:14 Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии» в преддверии матча с «ПСЖ»
17:13 Черчесов: на сегодняшний день с составом сборной России всё оптимально
17:06 Президент «Ювентуса» Аньелли отстранён от футбола на один год
16:53 Мата: ЦСКА одержал великолепную победу в Лиссабоне, «МЮ» ждёт сложный матч
16:47 На стадионе в Калининграде началась установка антивандальных кресел
16:41 Председатель «Крыльев Советов» ушёл с поста губернатора Самарской области
16:28 «Ландскрона»: не пускать болельщиков из Петербурга было распоряжением Галицкого
16:20 «Амкар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
16:16 Нападающий «Наполи» Милик успешно прооперирован
16:07 Созин: экспериментов в сборной больше не будет, этому составу готовиться к ЧМ
16:01 Кокорин отреагировал на возвращение в сборную России
15:53 Экс-полузащитник «Вильярреала» Кальеха возглавил клуб
15:41 Окриашвили — о возвращении в строй: невероятные эмоции, адреналин через край!
15:34 «Ливерпуль» вылетел на матч Лиги чемпионов со «Спартаком»
15:16 Футбольные фанаты отняли у восьмиклассника значок «Спартака» и телефон
15:13 Фанатам «Спартака» перед игрой ЛЧ предложена программа «Один день со «Спартаком»
15:12 Бушманов назвал итоговый состав сборной России U21 на матчи с Австрией и Сербией
15:05 Черчесов рассказал, сможет ли Рауш сыграть со сборными Южной Кореи и Ирана
15:00 Черчесов: судя по всему, Кокорин плохо чувствует себя без сборной России
15:00 Черчесов объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России
14:55 «Краснодар» выступил с заявлением по поводу поведения фанатов «Зенита»
14:34 Ребров: не могу сказать, что после матча с «Анжи» был какой-то жёсткий разговор
14:30 Каррера: «Спартак» остаётся семьёй. Мы знаем о проблемах и стараемся решить их
14:30 Бышовец: возвращение Кокорина в сборную заслуженно, невызов Дзюбы оправдан
14:26 Стартовала продажа билетов на матчи сборной России с Южной Кореей и Ираном
14:15 Каррера назвал матч с «Ливерпулем» одним из самых важных в карьере
14:10 Каррера: в матче с «Ливерпулем», скорее всего, сыграет Роша, а не Промес
14:01 Пресс-конференция Карреры и Реброва перед матчем «Спартак» — «Ливерпуль»: LIVE!
13:56 Первый тренер Кокорина: история с усами? Я бы тоже вызвал Кокорина в сборную
13:53 «Спартак»: просим болельщиков соблюдать правила поведения во время матчей
13:42 Джеррард: у «Спартака» U19 будет преимущество в матче с «Ливерпулем» U19
Все новости RSS
Партнерский контент