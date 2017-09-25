«Ахмат» — «Рубин»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 11-го тура российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Рубин». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Бериша, Швец, Исмаэл, Садаев, Лео.
«Рубин»: Джанаев, Кудряшов, Навас, Набиуллин, Сигурдссон, Бауэр, Оздоев, М'Вила, Лестьенн, Канунников, Азмун.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 11-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Рубин». Встреча состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена».