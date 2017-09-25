Фернандиньо: «Шахтёр» играет в атакующий футбол, это очень опасная команда

Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандиньо поделился ожиданиями от матча со своей бывшей командой — «Шахтёром» (26 сентября) на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы все знаем, что «Шахтёр» играет в атакующий футбол. В составе донецкой команды много бразильцев. Каждый год они борются за чемпионский титул в своей стране, а потом с такими же целями выступают и в Лиге чемпионов.
Мы должны хорошо подготовиться к этому матчу, поскольку «Шахтёр» – очень опасная команда с отличными игроками. Они любят играть в техничный футбол. Мне будет приятно снова встретиться с моими бывшими одноклубниками и болельщиками, я провёл отличное время в «Шахтёре», — цитирует Фернандиньо пресс-служба «Сити».
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