Янссен: переход из «Тоттенхэма» в «Фенербахче» был своего рода спасением

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Винсент Янссен назвал спасением свой переход в «Фенербахче» на правах аренды.
«Мой переход в «Фенербахче» был своего рода спасением. Если пользуешься этой возможностью, то всегда будешь благодарен тем, кто дал её тебе. Приятно получать в «Фенербахче» стабильное игровое время, я ухватился за этот шанс обеими руками", — приводит слова нападающего Sportsmole.
Янссен перешёл в «Тоттенхэм» летом 2016 года из АЗ. В прошлом сезоне он забил шесть голов в 38 матчах за лондонский клуб.
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