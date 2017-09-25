Ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Кариус

Ворота «Ливерпуля» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» будет защищать Лорис Кариус. Об этом сообщил наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. Встреча состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».
«Да, Лорис начнёт игру. Я не уверен, что мне нужно сразу назначать одного вратаря на все матчи Лиги чемпионов, всё зависит от игры. Всем разрешено совершать ошибки, но речь идёт о выступлениях всех наших вратарей — и на тренировках, и в матчах. Кариус будет играть завтра, но Симон Миньоле — наш первый номер. Вот и всё», — цитирует Клоппа сайт клуба.
В матче первого тура с «Севильей» (2:2) Кариус пропустил два мяча.