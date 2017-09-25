Д. Комбаров: из игроков, с которыми встречался в Лиге чемпионов, отмечу Месси

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (26 сентября) поделился воспоминаниями о своих прошлых выступлениях в европейском турнире.
«Если говорить про атмосферу на стадионе, то запомнились матчи, которые мы провели в гостях против «Селтика» и «Марселя». А если отмечать игроков, то скажу, конечно, о Месси. Хотя он и не удивил. Просто продемонстрировал свою манеру игры. Феноменальный футболист. Когда мы играли в Барселоне в 2012 году, он пешком ходил почти весь матч. А потом, когда испанцы начали проигрывать, несколько раз включился, забил два гола — и «Барса» победила.
Гол турецкому «Фенербахче» в 2012 году? Пересматривал его очень давно. Наверное, только после той игры. Но сам гол как сейчас помню. Это была домашняя заготовка. Мы этот стандарт наигрывали, и всё получилось идеально. Макгиди подал с углового — доставил мяч в нужную точку. Я удачно завершил розыгрыш. А если говорить о голах, забитых в еврокубках, то мне также запомнился мяч, который послал в ворота швейцарского «Базеля». Мы играли в 2011 году в Лиге Европы. Уступали на выезде 0:2, но потом сравняли счёт и в концовке вырвали победу — 3:2", — цитирует Комбарова пресс-служба «Спартака».