Гаджиев: вроде бы счёт 3:0, а в целом матч со «СКА-Хабаровск» был непростой

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» (3:0) в матче 11-го тура РФПЛ.
«Вроде бы счёт 3:0, а в целом матч был непростой. Может быть, в силу того, что мы слишком часто ошибались во втором тайме, например в передачах. Или в силу того, что так хорошо контролировал мяч соперник. По крайней мере, мы очень часто в первом тайме, когда прессинговали, не могли отнять мяч. Наверное, поэтому во втором тайме слишком низко присели.
В контратаках вроде бы и забили парочку, а всё равно ощущение такое, что очень много игровых ситуаций, в которых мы, убегая, мяч теряли, можно сказать, на ровном месте. Что сказал в раздевалке? Ничего не сказал. Просто поздравил ребят с победой", — сказал Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол».