Радимов: «Зенит» провёл первый тайм как настоящая сильная европейская команда

Координатор футбольных команд «Зенита» Владислав Радимов в эфире «Радио Зенит» поделился впечатлениями от победы в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Зенит» провёл первый тайм так, как должна делать настоящая сильная европейская команда: прессинг, давление на оборону соперника, отбор на чужой половине или в начале своей, полное игровое преимущество, отличные атаки, высокие скорости. Это всё было замечательно, и смотреть матч было великолепно.
Что касается игры в обороне, команда практически не совершила ошибок. Практически, поскольку «Краснодар» всё-таки тоже умеет играть, и пару моментов в концовке у ворот «Зенита» мы увидели. Но это всё-таки заслуга в первую очередь «Краснодара». А так практически всё было перекрыто, играли чётко. Тренерский штаб «Зенита» настолько разобрал игру соперника, что итог матча — это в большей степени тренерская победа", — сказал Радимов.