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Кариус: никогда не был в Москве и не знаю, чего ожидать от игры со «Спартаком»

25 сентября 2017, понедельник. 19:29 Футбол

Вратарь «Ливерпуля» Лорис Кариус поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (26 сентября) в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Ожидаю сложной игры уровня Лиги чемпионов. Я никогда раньше не был в Москве и не знаю, чего ожидать. Это будет сложная игра, и нужно быть к ней готовым. Думаю, что у меня хороший шанс на выход в основе.

Мы допускаем много ошибок в обороне и стараемся работать над этим компонентом. Мы обменялись мнением о нашей игре и постарались учесть ошибки. Сейчас мы особенно не волнуемся о том, как сыграем в защите.

Конкуренция с Миньоле? Это здоровая конкуренция. У нас борьба за место на каждой позиции. Надо как можно лучше показать себя тренеру и быть готовым к соревнованиям на любом уровне.

Я не привык выступать в Лиге чемпионов, это новый опыт для меня. Это шанс доказать тренеру, что я готов к любым испытаниям. Постараюсь использовать этот опыт, чтобы дальше выступать и в Премьер-лиге", — передаёт слова Кариуса корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.

Ворота «Ливерпуля» в матче со «Спартаком» будет защищать Кариус
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль ФК Спартак Лорис Кариус
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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