«Амкар» — «СКА-Хабаровск» — 3:0. Видеообзор матча

«Амкар» победил «СКА-Хабаровск» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Перми на стадионе «Звезда» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. «СКА-Хабаровск» прервал серию из пяти ничьих в турнире.
На 38-й минуте игрок «Амкара» быстро исполнил аут, в итоге мяч попал к Янушу Голу, и тот, оправдав фамилию, пробил в дальний угол из-за пределов штрафной площади. На 84-й минуте Дарко Бодул удвоил преимущество своей команды, шикарным ударом со стандарта также поразив дальний угол ворот. В компенсированное арбитром время Павел Комолов из центра поля выполнил передачу к штрафной площади на Бодула, тот собрал вокруг себя двух защитников и выполнил передачу в штрафную площадь на Комолова, который уверенно разобрался с голкипером.
Видеообзор матча доступен на сайте РФПЛ.