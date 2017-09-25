Тренер «Шахтёра»: матч с «Манчестер Сити» — отличный способ возвысить Украину

Главный тренер «Шахтёра» Паулу Фонсека поделился ожиданиями от матча с «Манчестер Сити» (26 сентября) на групповом этапе Лиги чемпионов.
«Мы понимаем, насколько сложной будет эта игра. Мы встретимся с одной из лучших команд в мире, командой, которая лучше всех играет в атаке. За шесть игр они забили 26 мячей, а пропустили только два. Они отлично показывают себя в последних матчах.
Глядя на состав «Манчестер Сити», многие скажут, что у «Шахтёра» очень мало шансов. Сейчас можно посмотреть на цифры, инвестиции обеих команд – они очень разнятся. Но я тот человек, который верит в положительное. Я всегда говорю игрокам: это отличная возможность для нас показать украинский футбол, отличный способ возвысить нашу страну и показать, что здесь есть футбол», — цитирует Фонсеку Tribuna.