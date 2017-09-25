Клопп — о голе «Анжи» с выхода «пять в один»: с «Ливерпулем» это не повторится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед выездным матчем 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» ответил на вопрос об эпизоде в игре красно-белых с «Анжи» (2:2), когда махачкалинцы забили второй мяч после выхода «пять в один».
«Я видел этот матч. А вы что думаете? Не могу комментировать этот момент — я только проанализировал то, что увидел. Скажу только, что с нами такое не повторится», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
Встреча состоится 26 сентября на стадионе «Открытие Арена».
Видео доступно в «твиттере» РФПЛ.
Клопп: Промес — очень хороший игрок, но обсуждать слухи я не буду