Карвахаль: то, как Роналду пашет и забивает, делает его особенным

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от гостевого матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (26 сентября) и рассказал, что делает особенным его партнёра по команде Криштиану Роналду.
«К сожалению, я ещё ни разу не побеждал на этом стадионе. Не сомневаемся, что „Боруссия“ постарается создать нам максимум проблем на своей арене.
В способностях Роналду никто не сомневается. Я весь год получал удовольствие от его игры, даже на тренировках. То, как он пашет и забивает, делает его особенным. Он получит свой шанс и обязательно воспользуется им.
Мы недостаточно хорошо играли в последнее время, терпели неудачи в чемпионате, создавали не так уж много моментов. Потребуется время, чтобы вернуть лучшую форму. Если бы я знал, почему мы стали пропускать больше мячей, я бы сказал об этом тренеру. Нам надо работать над собой», — приводит слова Карвахаля пресс-служба УЕФА.