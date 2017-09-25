Зидан: «Реал» никогда не выигрывал на стадионе «Сигнал Идуна Парк», это вызов

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился ожиданиями от выездного матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (26 сентября).
«Мы в порядке. Рады, что можем играть в Лиге чемпионов на прекрасном поле, которое дышит Лигой чемпионов! Мы готовы. Мы никогда не выигрывали на стадионе „Сигнал Идуна Парк“, это вызов. Мы приехали сюда, чтобы выиграть. Здесь люди живут футболом, поэтому я хочу увидеть завтра хорошую игру.
Матч рассудит Бьорн Куйперс? Я здесь не для того, чтобы говорить о судьях. У судей трудная работа, а я думаю только о том, чтобы подготовиться к игре», — цитирует тренера AS.
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