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«Ахмат» выиграл у «Рубина» и вышел на пятое место в таблице РФПЛ

25 сентября 2017, понедельник. 21:23 Футбол

«Ахмат» выиграл у «Рубина» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

В первом тайме небольшое преимущество было у «Ахмата», хозяева больше владели мячом, но голевых моментов практически не возникало. После перерыва игра в основном проходила в центре поля, до ворот мяч почти не доходил. На 85-й минуте Милад Моххамади навесил на дальний угол вратарской, Аблайе Мбенге сделал скидку на Исмаэла. Сослан Джанаев среагировал на удар в упор, но мяч после рикошета от Магомеда Оздоева влетел в ворота «Рубина».

«Ахмат» (17 очков) вышел на пятое место в таблице РФПЛ. «Рубин» (14) — девятый.

Россия - Премьер-Лига. 11-й тур
25 сентября 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ахмат
Грозный
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 – Оздоев – 85 (автогол)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ахмат ФК Рубин
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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