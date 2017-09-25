Бердыев: игра была до первой ошибки. К сожалению, её допустил «Рубин»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал поражение в матче с «Ахматом» в 11-м туре российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Думаю, игра была равная, до первой ошибки. К сожалению, её допустили мы — в простой ситуации, всё перечеркнув. Атакующей игры не получилось из-за плотности и хороших действий обороны обеих команд. Но, повторюсь, игра была до первого гола», — сказал Бердыев в эфире телеканала «Наш футбол».
Кононов: «Ахмату» важно было и победить «Рубин», и показать хорошую игру