Бубнов: Манчини направил Кокорина на путь истинный

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от игры форварда «Зенита» Александра Кокорина в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
«Обычно игрок преображается благодаря новому тренеру. В „Зенит“ пришёл человек авторитетный и показал, возможно, пару приёмов Кокорину. А Роберто Манчини может показать, поскольку он был великим игроком. Итальянский тренер направил Александра на путь истинный.
Я расшифровал игру с „Краснодаром“, и таких показателей у Кокорина вообще не было. У него 68 технико-тактических действий при 21% браке — это даже не пятёрка, а пятёрка с плюсом. Он не забил, но как играл! Когда нападающий играет на 21% брака, это мировой уровень. У Дзюбы 70 ТТД — это больше всех. И 31% брака — это для Артёма тоже низкий показатель», — сказал Бубнов в эфире «8-16».