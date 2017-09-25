Григорян показал средний палец фанатам московского «Торпедо»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян во втором матче подряд отличился своим поведением. Наставник столичной команды показал средний палец фанатам московского «Торпедо» в ответ на оскорбления.
Напомним, то же самое Григорян сделал в предыдущей игре своей команды, когда «Арарат» в 1/16 финала Кубка России встречался с его бывшим клубом – «СКА-Хабаровск» (1:2).
Матч «Арарат» — «Торпедо» закончился со счётом 3:2 в пользу команды Александра Григоряна. Дубль оформил экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко.