Голы Это'О, Майкона и Насри принесли «Антальяспору» победу над «Османлыспором»

«Антальяспор» обыграл «Османлыспор» в матче 6-го тура чемпионата Турции. Встреча прошла в Анталье на стадионе «Анталья Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «Антальяспора» отметились бывший форвард «Локомотива» Майкон, экс-игрок «Манчестер Сити» Самир Насри и бывший нападающий «Анжи» Самуэль Это'О, реализовавший пенальти.
«Антальяспор» одержал первую победу в текущем сезоне чемпионата Турции и с 6 очками в активе занимает 13-е место в турнирной таблице. «Османлыспор» (1) располагается на последней позиции.