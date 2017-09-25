Бывший полузащитник сборной Испании Хаби Алонсо принял решение начать тренерскую карьеру. 35-летний баск закончил карьеру игрока по окончании прошлого сезона.
«После 17 лет в футболе я определил для себя следующий шаг в карьере. Я решил стать тренером. Совсем скоро вы узнаете обо всём», — сказал Алонсо в видеообращении, которое можно посмотреть в «твиттере» Squawka.
В своей карьере Алонсо защищал цвета «Реала Сосьедад», «Ливерпуля», «Баварии» и мадридского «Реала». В составе национальной команды он становился чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира 2010 года. На клубном уровне он, в частности, стал с «Реалом» чемпионом Испании (сезон-2011/12) и выиграл Лигу чемпионов (сезон-2013/14). В составе мерсисайдцев Алонсо выиграл Лигу чемпионов (сезон-2004/05). В «Баварии» игрок дважды становился чемпионом Германии (сезон-2014/15 и 2015/16).