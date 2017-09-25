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Бош: доминирование испанских клубов в Европе может закончиться уже в этом сезоне

25 сентября 2017, понедельник. 23:12 Футбол

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Петер Бош поделился ожиданиями от домашнего матча Лиги чемпионов с «Реалом» (26 сентября).

«Я получаю удовольствие, наблюдая за игрой „Реала“. У них много техничных футболистов. Они показывают зрелищный, атакующий футбол. Это своеобразная фишка Зидана.

Будем ли мы высоко прессинговать? Возможно. Но прежде всего мы должны соответствовать уровню соперника. Конечно, испанские клубы доминировали в европейском футболе в последние годы. Но это доминирование может закончиться уже в этом году», — цитирует Боша сайт УЕФА.

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Источник: Официальный сайт УЕФА Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д ФК Реал Мадрид Зинедин Зидан Петер Бош
Новости. Футбол
25 сентября 2017, понедельник
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