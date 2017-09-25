Ингасон: у РФПЛ есть свой стиль, большую роль здесь играет тактика

Защитник «Ростова» Сверрир Ингасон прокомментировал домашнее поражение в матче 11-го тура РФПЛ с «Локомотивом» и ответил на вопрос об уровне лиги. Встреча проходила в Ростове-на-Дону на стадионе «Олимп-2» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Жёлто-синие не смогли победить в пятом матче турнира подряд.
«Конечно, очень трудно смириться с таким поражением. Мы играли хорошо, создавали моменты, а в самом конце пропустили. Команда отдала все силы на поле, но, к сожалению, не получила ничего. Но я уверен, что тренер может гордиться нашим выступлением, несмотря на обидное поражение.
Кучук проделал отличную работу на старте сезона. Наш тренер очень силён в тактической работе, он знает, чего хочет от своих футболистов. Наверное, в сезоне, когда появились новый тренерский штаб и много новых игроков, самое главное — как можно лучше сработаться друг с другом, сыграться на поле. Нужно побороться за как можно более хороший результат и отталкиваться от этого в будущем.
Безусловно, у российской лиги есть свой стиль, как и у каждого чемпионата, в котором мне довелось поиграть. Думаю, здесь большую роль играет тактика. В РФПЛ много хороших футболистов, и в целом здесь довольно высокий уровень. В Премьер-Лиге много сильных команд, и всегда нужно сохранять концентрацию», — сказал игрок в эфире «8-16».