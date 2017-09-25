«Бетис» разгромил «Леванте» и вышел на пятое место в Примере

«Бетис» одержал крупную победу над «Леванте» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Все голы «Бетис» забил во второй половине игры. В самом начале тайма Арнальдо Антонио Санабрия вывел хозяев вперёд, на 55-й минуте Фабиан Руис удвоил преимущество команды, спустя десять минут Серхио Леон сделал счёт крупным, а в концовке Санабрия оформил дубль.
«Бетис» набрал 12 очков и вышел на пятое место в таблице Примеры, «Леванте» (9) — 8-й.