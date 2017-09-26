Гвардиола: пока «Ман Сити» ничего не выиграл, а судить нас будут по титулам

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос об отличиях этого сезона от прошлого.
«Мы часто играли в таком ключе в прошлом сезоне, но в штрафных действовали недостаточно хорошо. У „Кристал Пэлэс“ были две возможности в субботнем матче. Если бы игра состоялась в прошлом сезоне, они бы забили. Сейчас у них не получилось. Зато мы забили на последней минуте первого тайма. Сейчас мы увереннее чувствуем себя, входя в штрафную, и увереннее защищаемся, когда соперник входит в штрафную.
Сейчас слишком рано говорить об эволюции. Я работаю с игроками, с которыми прежде не работал. Пока мы ничего не выиграли. А судить нас будут по титулам. Сейчас я могу говорить о том, как изменилась наша игра, наш игровой стиль, но вы требуете титулов», — цитирует Гвардиолу сайт УЕФА.