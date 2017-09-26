Кононов: «Рубин» с приходом Бердыева грамотнее строит игру и знает, чего хочет

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от победы над «Рубином» в матче 11-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
«Матч оставил положительные эмоции, мы боролись за победу и смогли выиграть. „Рубин“ — сложный соперник, пришлось играть под давлением, но и у нас была цель — оказывать давление на них, на каждого игрока казанской команды, который владел мячом. В конечном итоге, нам это и удалось, давлением мы и забили победный гол.
Как изменился „Рубин“ с возвращением Курбана Бердыева? Команда стала грамотнее тактически строить игру и знает, чего хочет», — цитирует Кононова сайт клуба.
Кононов: «Ахмату» важно было и победить «Рубин», и показать хорошую игру