Красножан: конечно, работа со сборной Беларуси могла бы меня заинтересовать

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Красножан, который два года находился без работы по семейным обстоятельствам, рассказал, что его заинтересовала бы работа со сборной Беларуси.
«Не знал, что в прессе я фигурировал в качестве кандидата на пост тренера сборной Беларуси
Была бы мне интересна такая работа? В сборной своя специфика. Нет каждодневного общения с футболистами, но есть другие функции. Анализ, планирование… Конечно, работа со сборной Беларуси могла бы меня заинтересовать», — цитирует Красножана «Прессбол».
Красножан: желательно, чтобы Смородской рядом со мной не было