Рэмси: «Арсенал» хочет сделать домашний стадион своей крепостью

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси прокомментировал домашнюю победу над «Вест Бромвич Альбион» (2:0) в матче 6-го тура английской Премьер-лиги. Дубль в составе «канониров» оформил Александр Ляказетт.
«Мы знаем всё о „Вест Бромвиче“. Они хорошо организованы, но сегодня мы здорово провели игру. Ляказетт фантастически стартовал в АПЛ, он фантастический игрок. Нам повезло, что он играет за „Арсенал“.
Мы хотим сделать домашний стадион своей крепостью, и у нас есть три победы на своём поле на старте сезона. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе", — цитирует Рэмси BBC Sport.
Дубль Ляказетта принёс «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»