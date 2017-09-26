Венгер: Лаказетт становится лучше с каждой игрой в «Арсенале»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями от победы над «Вест Бромвич Альбион» в матче шестого тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Они очень сильно прессинговали нас, особенно в первом тайме. Во втором тайме я почувствовал, что мы контролируем игру. Пенальти в ворота гостей? Я бы не сказал, что это скандал. Это было сложное решение.
Александр Лаказетт становится лучше с каждой игрой. Хорошее движение, игра в касание. Он молод и только что прибыл в Англию, нужно это помнить. Физические требования здесь очень высоки», — сказал тренер в эфире BBC Sport.
Видео первого гола игрока в матче доступно в «Твиттере».