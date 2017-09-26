Мутко: возможно, многие сомнения ФИФА рассеются, когда они приедут в Самару

Президент Российского футбольного союза, вице-премьер Виталий Мутко рассказал о ходе подготовки инфраструктуры к матчам чемпионата мира — 2018, в частности, о работе над стадионом в Самаре.
«По ряду городов у ФИФА есть тревоги по поводу строительства отелей. Но я попросил, чтобы они воочию посмотрели, как ведётся строительство гостиниц, условно, в Самаре, Саранске.
Конечно, сейчас больше тревоги звучит по стадиону в Самаре, который у нас самый большой, самый серьёзный. Но в целом все решения приняты. Надеюсь, в октябре уложим газон и всё будет нормально. Я их пригласил посетить и посмотреть арену. Может быть, многие сомнения рассеются, когда они сами увидят самарский стадион, внутри которого уже практически идут отделочные работы. Просто мы немного задержались с кровлей, но это немудрено, поскольку проект сложный», — сообщил Мутко в эфире передачи «Все на «Матч».