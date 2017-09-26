Ракитич: жена отговорила пойти в то место в Барселоне, где произошёл теракт

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич вспомнил события трагического для Каталонии дня. 17 августа в результате теракта в Барселоне погибли 13 человек и свыше ста получили ранения разной степени тяжести.
«В тот день я был с семьёй в центре города, и мы были собирались отправиться в то место, где произошёл теракт. Я хотел пойти туда, но жена сказала, что в такой приятный день для детей будет лучше поиграть в парке рядом с нашим домом. Слава Богу, я её послушал.
Мы находились в трёх-четырёх минутах от места трагедии. Мы сели в машину и поехали к дому, когда мне стали звонить по телефону. Члены семьи и друзья звонили узнать, где мы. Прямо в тот момент случился теракт», — рассказал Ракитич в интервью 24 Sata.
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