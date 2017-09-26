Глава ФНЛ: к сожалению, не можем договориться о сотрудничестве с Чемпионшипом

Президент ФНЛ Игорь Ефремов ответил на вопрос о том, реально ли провести товарищеский матч между игроками футбольной национальной лиги и представителями второго футбольного дивизиона Англии — Чемпионшипа.
«У нас 28 ноября будет уже традиционный матч между ФНЛ и Серией В в Чезене. Безусловно, английский Чемпионшип — это пример для подражания. Я очень сожалею, что мы с ними никак не можем договориться о сотрудничестве. Контакты были, но у них очень сложный календарь. Если итальянцы находят трёхдневное окно, то англичане — увы. От них была инициатива, но пока не договорились», — сообщил глава ФНЛ в эфире телепроекта «Футбол России».
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