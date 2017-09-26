Почеттино: АПОЭЛ опасен и мотивирован, киприоты хотят обыграть «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Мауриcио Почеттино поделился ожиданиями от встречи с АПОЭЛ во втором туре группового этапа Лиги чемпионов, назвав киприотов опасными соперниками.
У АПОЭЛ хорошие футболисты, но я никогда не выделял отдельных игроков. Я смотрю на команду в целом. АПОЭЛ здорово исполняет «стандарты», поэтому мы должны сохранять бдительность. Соперник опасен и мотивирован. Очевидно, киприоты хотят нас обыграть.
Лига чемпионов — грандиозный турнир. Атмосфера будет потрясающей», — приводит мнение специалиста пресс-служба УЕФА.
Встреча на Кипре состоится 26 сентября и начнётся в 21:45 мск.
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