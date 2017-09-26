Сарри: ожидаю, что «Фейеноорд» доставит «Наполи» неприятности

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри отдал должное «Фейеноорду» перед очной встречей в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, а также прокомментировал повреждение польского нападающего Аркадиуша Милика.
«Милику крайне не везёт. Он выходил на пик формы и снова травмировался. Что касается завтрашней встречи, меня очень веселит, что все считают «Аякс» очень сильным соперником, но отказывают в этом «Фейеноорду», который стал в прошлом сезоне чемпионом Нидерландов. Считаю, в его составе есть ряд молодых футболистов, которые в ближайшее время станут известны в Европе.
Ожидаю, что этот клуб доставит нам неприятности. Надеюсь, болельщики помогут нам провести хороший матч», — приводит предматчевый комментарий Сарри пресс-служба УЕФА.
Встреча соперников в Неаполе состоится 26 сентября и начнётся в 21:45. В первом туре «Наполи» потерпел поражение от «Шахтёра» (1:2) в гостях, команда из Нидерландов дома была разгромлена «Манчестер Сити» (0:4).