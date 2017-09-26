Украинские ультрас призвали Порошенко отменить продажу билетов по паспортам

Ультрас 24 украинских клубов обратились к президенту страны Петру Порошенко с призывом оказать влияние на ФФУ относительно решения о реализации билетов на футбольные матчи по паспортам, требуя соблюдения законодательства государства.
«Заставляя покупать билеты по паспортам, чиновники ФФУ проявляют неуважение к конституционным правам и свободам граждан. Ведь согласно Конституции Украины, никто не может заставить граждан делать то, что не предусмотрено законом.
Ближайший матч сборной состоится 9 октября в Киеве между командами Украины и Хорватии. Вашу позицию мы поймём из того, будет ли приостановлена продажа билетов по паспортам на этот матч», — говорится в открытом письме ультрас-движения Украины главе государства.