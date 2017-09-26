36-летий Штарке заменил Нойера в заявке «Баварии» на Лигу чемпионов

Завершивший карьеру, но вернувшийся в состав «Баварии» из-за повреждения Мануэля Нойера 36-летий голкипер Том Штарке заменил своего травмированного одноклубника в заявке мюнхенского клуба на групповой этап Лиги чемпионов. Как сообщает пресс-служба мюнхенцев, опытный вратарь может занять место запасного игрока в противостоянии второго тура группового этапа турнира с «ПСЖ».
Регламент Лиги чемпионов позволяет проводить замены вратарей в заявке по ходу группового раунда турнира, в то время как в отношении полевых футболистов такая опция недоступна.
Завершивший карьеру Штарке вернулся в «Баварию» из-за травмы Нойера