Глава ФНЛ Ефремов: оценивать эффективность дублей нужно владельцам клубов

Президент ФНЛ Игорь Ефремов поделился мнением о функционировании дублирующих составов ряда команд РФПЛ, которые выступают в национальной футбольной лиге, отметив, что некоторые игроки со временем смогут стать футболистами основной обоймы.
«Спартак» и «Зенит» реализовывают идею, имея вторые команды ФНЛ. Думаю, через пять лет от одного до пяти футболистов, прошедших вот этот круг вторых команд, будут играть у себя в основе. Оценивать эффективность нужно владельцам клубов, но в настоящее время вы знаете, что и в Краснодаре есть дубль, и «Казанка» играет во втором дивизионе, также вторые команды функционируют у «Ахмата», «Анжи».
В чём смысл «Зенита-2»? Спросите у Сарсании и Фурсенко. Раньше, когда только появилась команда, при Радимове было очень много своих ребят, а в прошлом сезоне бывало, что играть выходили те, кто даже не воспитывался в питерской школе. Может быть, сейчас они ищут какую-то свою золотую середину. Сейчас с «Зенитом-2» работает Давыдов, и там играет Панюков. У каждого клуба своя философия в отношении вторых команд. А по окончании сезона мы поймём, кто где будет играть», — сказал функционер в эфире телепередачи «Футбол России».