Толиссо: «ПСЖ» будет очень мотивирован, но «Бавария» едет в Париж за победой

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ».
«Мы едем в Париж, чтобы победить. „ПСЖ“ будет очень мотивирован. Это будет великий матч. Поскольку я не из Парижа, а из Лиона, на стадион придёт не так много моих болельщиков. Мой отец, мама и сестра должны работать. Но придут несколько друзей», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Баварии».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в Париже в среду, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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