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Толиссо: «ПСЖ» будет очень мотивирован, но «Бавария» едет в Париж за победой

26 сентября 2017, вторник. 06:10 Футбол

Полузащитник «Баварии» Корентин Толиссо поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ».

«Мы едем в Париж, чтобы победить. „ПСЖ“ будет очень мотивирован. Это будет великий матч. Поскольку я не из Парижа, а из Лиона, на стадион придёт не так много моих болельщиков. Мой отец, мама и сестра должны работать. Но придут несколько друзей», — приводит слова Толиссо официальный сайт «Баварии».

Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в Париже в среду, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.

Алаба и Алькантара вернулись в общую группу «Баварии» в преддверии матча с «ПСЖ»
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария ПСЖ Корентин Толиссо
Новости. Футбол
26 сентября 2017, вторник
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