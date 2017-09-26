Зидан: Касемиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан адресовал слова похвалы полузащитнику своей команды Карлосу Касемиро. Бразильского футболиста нередко сравнивают с такими игроками прошлого, как Дидье Дешам и Клод Макелеле.
«Да, Касемиро можно сравнить с Дешамом и Макелеле. Каждый раз, когда игрок обеспечивает сбалансированные действия между обороной и атакой, он делает то, что делали они. То, что делает Касемиро, никого не удивляет. Он верит в свои силы и с каждым сезоном совершенствует свою игру», — приводит слова французского специалиста Marca.
Касемиро стал лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА по проценту точных передач