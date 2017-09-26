Д. Суарес: имел предложения от двух клубов, но об уходе из «Барселоны» не думал

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес отметил, что ему никогда не приходила в голову мысль о смене клубной прописки. Перед стартом текущего сезона испанские СМИ писали о том, что футболист может покинуть стан сине-гранатовых в поисках большей игровой практики.
«Это правда, что я имел предложения от двух клубов, но об уходе из «Барселоны» не думал. Я не хотел покидать «Барселону», зная, что пользуюсь доверием тренерского штаба и партнёров по команде. Я верю в свои способности. Моя цель в том, чтобы играть важную роль для «Барселоны», если мне удастся использовать свои шансы. Я не прекращу борьбу за это», — приводит слова Суареса RAC1.
Месси посоветовал Денису Суаресу не покидать «Барселону»