Фабрегас: Диего Коста никогда не станет для меня соперником

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас прокомментировал конфликт своего соотечественника Диего Косты с наставником лондонцев Антонио Конте. На финише прошлого сезона стало известно, что итальянец не рассчитывает на Косту, после чего тот отказался тренироваться с командой. 21 сентября «Челси» и «Атлетико» согласовали условия перехода форварда в стан «матрасников».
«Отстранение до января — большое разочарование, прежде всего для самого Косты. Диего знал, что если подпишет контракт с „Атлетико“, то не сможет играть несколько месяцев. Это была сложная ситуация и для него, и для „Челси“.
Конечно, я бы предпочёл, чтобы он остался моим партнёром по команде. Но Диего никогда не станет для меня соперником. В последние годы не было лучшего чистого нападающего, чем он. Он понимал мою игру, читал мои передачи и, самое главное, мог забивать после них. Коста не только показывает прекрасный футбол, он также многое даёт команде в плане характера", — приводит слова Фабрегаса Marca.
«Атлетико» и «Челси» играют в одной группе в групповом раунде Лиги чемпионов и встретятся 27 сентября в Мадриде в рамках второго тура. Однако Косте на этом этапе не удастся сыграть против своей бывшей команды вследствие санкций ФИФА к «Атлетико».