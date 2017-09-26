Фабрегас: Абрамович – человек, который очень любит «Челси», он отдал клубу всё

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас отметил, что владелец клуба Роман Абрамович предан ему и не жалеет сил для его успехов.
«Абрамович – человек, который очень любит «Челси», он отдал клубу всё. Многие думали, что он появится, а с течением лет исчезнет. Абрамович принимает деятельное участие во всех вопросах. Когда по ходу предыдущего сезона были сомнения во всём, он жил с нами целую неделю на базе клуба. Это в высшей степени нормальный человек, а футболисты команды его очень уважают», — приводит слова Фабрегаса Marca.
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