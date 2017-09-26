«Бавария» была близка к покупке Н. Кейта, но не в пример «Ливерпулю» поскупилась

Мюнхенская «Бавария» перед стартом нынешнего сезона была близка к приобретению полузащитника «РБ Лейпциг» Набиля Кейта, сообщает Kicker.
Однако немецкий гранд не был готов сделать то, что сделал «Ливерпуль»: мерсисайдцы заплатили за футболиста € 70 млн, чтобы со следующего сезона он защищал их цвета. Между тем сумма отступных за футболиста составляла € 55 млн. Согласно информации источника, «Бавария» раскошеливаться за футболиста не захотела, несмотря на то что он обошёлся бы ей значительно дешевле.
Кейта защищает цвета «Лейпцига» с 2016 года, выступая до этого за «Ред Булл Зальцбург».
Полузащитник «РБ Лейпциг» Н. Кейта дисквалифицирован на 3 матча Бундеслиги