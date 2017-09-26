Коман: играть на «Парк де Пренс» я мечтал, ещё будучи ребёнком

Форвард «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «ПСЖ». Коман в детстве перешёл в молодёжную академию «ПСЖ» и провёл в футболке парижского клуба девять лет.
«Играть на „Парк де Пренс“ я мечтал, ещё будучи ребенком. Поэтому сейчас я вдвойне рад вернуться туда вместе с „Баварией“. „ПСЖ“ — команда без слабых сторон. Главным козырем соперника является атака. Мы должны быть предельно сосредоточены, должны обороняться всем коллективом, чтобы остановить их», — приводит слова Комана пресс-служба «Баварии».
Матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже завтра, 27 сентября. Начало – в 21:45 мск.
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