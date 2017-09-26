Ван Бронкхорст: «Фейеноорду» нельзя рисковать в матче с «Наполи»

Главный тренер «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст поделился ожиданиями от матча с «Наполи» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.
«В игре „Наполи“ присутствует очень высокий прессинг. Нам нельзя рисковать. Нужно сыграть компактно. „Наполи“ показывает хороший футбол, игроки очень хорошо подготовлены физически и отлично играют в пас. Это заслуга Маурицио Сарри. Мне нравится наблюдать за игрой „Наполи“. У нас впереди прекрасный матч», — приводит слова ван Бронкхорста Football Italia.
Матч «Наполи» — «Фейеноорд» состоится сегодня, 26 сентября, в Неаполе, начало — в 21:45 мск.
Сарри: ожидаю, что «Фейеноорд» доставит «Наполи» неприятности