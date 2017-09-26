Анчелотти: возвращение в «ПСЖ»? В футболе всё возможно

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти не исключает, что в будущем вновь будет работать у руля «ПСЖ». Итальянский специалист тренировал парижскую команду с 2011 по 2013 год, после чего возглавил мадридский «Реал».
«Возвращение в «ПСЖ»? В футболе всё возможно, однако сейчас я счастлив в «Баварии». Когда «Бавария» устанет от меня, буду думать о своём будущем. Вижу себя в качестве тренера ещё лет 10-15», — приводит слова Анчелотти Le Figaro.
Говоря о разности между немецким грандом и «ПСЖ», Анчелотти сказал: «ПСЖ» пытается строить свою систему, основываясь на Неймаре и Мбаппе. А система «Баварии» ясна уже много лет».
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