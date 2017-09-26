Бюрки: «Реалу» будет очень сложно победить «Боруссию» перед её болельщиками

Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки считает, что у мадридского «Реала» не очень много шансов на победу в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов между этими командами. Бюрки отметил значение болельщиков для немецкой команды.
«Реалу» будет чрезвычайно сложно победить «Боруссию» перед её болельщиками. И это очевидно. При поддержке наших болельщиков мы действительно чувствуем себя очень хорошо. Они побуждают нас играть лучше. Особенно это касается матчей с сильными соперниками», — цитирует Бюрки интернет-портал Goal.
С «Реалом» «Боруссия» встретится 26 сентября на своём поле.
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